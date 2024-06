Nou horari en el bus a la demanda d'Escaldes-Engordany

El comú d’Escaldes-Engordany posa en marxa l’horari d’estiu del bus a la demanda. Així, des de l’1 de juliol i fins al 8 de setembre, la línia verda de l’EE Bus posarà en funcionament el nou horari, incloent-hi una nova parada. En aquest sentit, el recorregut amb sortida des del berenador de la font de la Closa i camp del Serrat introdueix la parada de la carretera d’Engolasters – Bosc de la Devesa, que ja existeix en sentit contrari. Respecte als horaris de funcionament, el bus a la demanda amb sortida des de Caldea amb destinació al berenador de la font de la Closa i camp del Serrat donarà cobertura als usuaris de 7.00 del matí a les 21:45 hores de dilluns a divendres. Dins d’aquesta franja horària hi haurà fins a dotze sortides durant el dia, incloent-hi la primera i l’última. El mateix passa amb l’EE Bus que fa el recorregut contrari, és a dir, des del berenador de la Font de la Closa i Camp del Serrat fins a Caldea. En aquest sentit, la cobertura serà des de les 07.25 hores amb la primera sortida i a les 21.40 hores amb la darrera. Pel que fa als horaris de caps de setmana i festius, aquests seran els mateixos que els de dilluns a divendres amb la diferència que el bus a la demanda entrarà en servei a les 9.00 del matí des de Caldea i a les 09.40 hores des del berenador de la font de la Closa i camp del Serrat. Per un millor servei, l’usuari té l’opció de saber en temps real la ubicació de l’EE Bus a través de l’app Ride Pingo.

