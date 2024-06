El Cardenales RC, de Tucumán, rep equipament esportiu de la FAR

La Federació Andorrana de Rugbi (FAR), a través de la seva escola de rugbi, ha anunciat avui una nova iniciativa solidària que reforça el seu compromís amb el desenvolupament del rugbi a nivell internacional. En col·laboració amb l'associació Argentinos en Andorra, la federació ha enviat avui equipament esportiu a l'escola de rugbi de Cardenales RC, a Tucumán (Argentina), fet que els permetrà millorar la qualitat dels entrenaments.

Aquesta acció solidària, han informat, té com a objectiu principal promoure el desenvolupament dels joves jugadors, afavorint la seva formació i el creixement personal mitjançant el rugbi. En aquest sentit, el president de la FAR, Jean Marc Flaux, ha expressat el seu entusiasme al respecte: "Ens sentim honrats de poder col·laborar amb Cardenales RC. Aquesta iniciativa, possible gràcies al suport de l'associació Argentinos en Andorra, reflecteix els nostres valors de solidaritat i cooperació internacional". "Confiem que aquesta ajuda contribuirà significativament a fomentar els valors del rugbi a Tucumán, tal com hem fet amb la nostra col·laboració amb l'escola de rugbi de Malabo a Guinea Equatorial", ha afegit.

Així, aquesta nova acció solidària se suma a les iniciatives anteriors de la FAR com l'apadrinament de l'escola de rugbi de Malabo, on s'ha treballat per proporcionar recursos per al desenvolupament del rugbi en aquesta regió d'Àfrica.