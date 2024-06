Karate Xavi Andorra, campió amb 29 medalles

El pavelló del Prat Gran d'Escaldes-Engordany va acollir el passat cap de setmana la tercera edició de la XaviAndorra Karate Cup, en la qual Karate Xavi Andorra en va sortir campió després d'assolir 29 medalles. Hi van prendre part 19 entitats provinents d'Espanya i França, que juntament amb les andorranes, van registrar un total 152 competidors.

La cita va donar el tret de sortida el dissabte al matí (09.00 hores) i es va allargar fins a l'endemà entorn les 12.00 hores, i es va dur a terme en les modalitats de Kata (Tècnica) i Kumite (Combat) per als no absoluts. Així, les categories que hi van prendre part són Aleví, Infantil, Juvenil, Cadet i Júnior, d'entre edats dels 8 als 17 anys. Cal destacar que també hi va haver una competició per als majors de 35 anys, en Veterans.

Així doncs, el conjunt andorrà es va proclamar campió amb 29 medalles: set d'or, 10 de plata i 12 de bronze. El podi el van completar el Club Karate-Do Lloret de Lloret de Mar, segon amb vuit medalles (quatre d'or i dos d'argent i bronze), i el Karate No Kachi de Granada, tercer també amb vuit medalles, però en aquest cas quatre d'or, una de plata i tres de bronze.