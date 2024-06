Cachafeiro puja al podi de la tercera ronda del Campionat d'Espanya

A la segona prova, però, les escaramusses típiques de la categoria Mini van allunyar Cachafeiro d'un lideratge que va mantenir fins a la volta quatre de les vuit. Finalment, el jove pilot va ser cinquè i va sumar punts molt importants per a la classificació general. La pròxima ronda del CEK serà el darrer cap de setmana de setembre a Xiva, València, un dels circuits favorits de Cachafeiro.

Tony Cachafeiro va aconseguir pujar al podi a la tercera ronda del Campionat d'Espanya de Kàrting (CEK), que es va celebrar el passat cap de setmana a Motorland Aragó, i va camí de la cita final en segona posició global de la general i amb àmplies opcions a títol. El cap de setmana a Motorland, circuit on fa un any l'andorrà va aconseguir la seva primera victòria al CEK, va ser més complicat del que s'esperava. Tot i això, el treball conjunt de pilots i equip va donar els seus fruits i una gran remuntada a la primera cursa va permetre-li sumar un nou podi al seu palmarès.

