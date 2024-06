La capital acollirà els campionats dels Petits Estats d’Europa d’escacs

El campionat començarà el diumenge 23 de juny, i es disputarà una ronda per dia (a les 15.00 hores), a excepció de dilluns 24 i dimecres 26 en què hi haurà doble ronda (a les 09.00 i a les 16.00 hores). Així mateix, el Principat serà l'organitzador del 1r torneig llampec femení dels Petits Estats d'Europa, el qual tindrà lloc divendres 28 a les 22.00 hores, amb partides de fins a tres minuts. La darrera ronda i la cloenda se celebraran el dia 29 de juny i comptaran amb la presència d'autoritats internacionals dels escacs.

Ambdues competicions es disputaran a un sistema lliga (tots contra tots), amb un total de 10 escaquistes i un ritme de joc de 90 minuts més 30 segons d'increment per jugada fins al moviment 40, i 30 minuts més fins a finalitzar la partida.

Andorra la Vella acollirà, del 23 al 29 de juny, els campionats dels Petits Estats d'Europa d'escacs a la sala Ària del Centre de Congressos. El cònsol major de la capital, Sergi González; el president de la Federació d'Escacs Valls d'Andorra, Francesc Rechi, i el director tècnic de la federació, Òscar de la Riva, han presentat aquest dilluns al matí l'esdeveniment, el qual per primera vegada comptarà amb dos tornejos que es disputaran paral·lelament: el 5è campionat individual dels Petits Estats d'Europa i el 2n campionat femení dels Petits Estats d'Europa.

