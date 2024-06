Andorra Telecom promou l’educació digital amb la campanya “Un mòbil, un pacte”

Andorra Telecom ha presentat aquest matí la campanya, “Un mòbil, un pacte”, una iniciativa vinculada al benestar digital. Aquesta va adreçada a les famílies del país, especialment a les que tenen fills menors d’edat, a través del qual es vol fer èmfasi en la importància d’establir un diàleg entre progenitors i els seus fills o filles menors d’edat, quan aquests reben el seu primer mòbil.

El responsable d’esdeveniments i RSE d’Andorra Telecom ha destacat que “L’arribada del primer mòbil suposa, per a una menor d’edat, un punt d’inflexió en la seva autonomia i responsabilitat i té unes connotacions positives, com la confiança que el pare, la mare o el tutor/a legal hi diposita. Però amb l’arribada d’aquest primer mòbil es fa absolutament necessari establir un diàleg i consens sobre el seu ús”.

Amb aquesta intenció, des d’Andorra Telecom llencen aquesta campanya que consta d’un pacte físic, que també es pot descarregar des de la web www.andorratelecom.com, que la companyia distribuirà des de la seva botiga i també als esdeveniments dirigits als joves, i que estarà vigent fins a finals d’any.

Juntament amb la campanya, Andorra Telecom ha activat un canal de Whatsapp https://whatsapp.com/channel/0029VahH446002T5nEXOiR11 des del que es compartiran articles i iniciatives que desenvolupi la companyia i altres entitats al voltant del benestar digital.

Des del 2012 l’operadora de telecomunicacions està desenvolupant iniciatives de benestar digital dirigides a l’alumnat i professorat, i també per a les famílies.