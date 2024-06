La ludoteca de Sant Julià agafa el relleu per gestionar l'Espai Laurèdia Jove

La ludoescola de Sant Julià de Lòria gestionarà l'Espai Laurèdia Jove a partir d'ara. Així ho ha fet saber el comú de la parròquia aquest dilluns en confirmar que la renovació del conveni de col·laboració entre les dues entitats. La cònsol menor de Sant Julià de Lòria, Sofia Cortesao, ha destacat el bon funcionament d'aquest servei, que actualment atén 220 infants de zero a dotze anys i que, al novembre, celebrarà 23 anys des de la seva posada en funcionament. "Primer de tot, vull agrair-vos el vot de confiança per donar-nos pas en aquest nou projecte. Tot l'equip de la ludoteca està molt motivat per dur-lo a terme, ja que per a nosaltres és un projecte de creixement, d'evolució i de seguiment" ha assegurat la directora de la ludoteca, Marta Comella. "Penso que ha de ser el seu espai. La nostra idea és treballar amb ells, perquè siguin ells qui facin les propostes i les activitats que vulguin dur a terme" ha afegit la directora de l'entitat.