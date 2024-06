L'Aravell Golf Andorra Open by Creand comptarà amb quatre andorrans

L'Aravell Golf Andorra Open by Creand torna un any més. Ho farà la setmana vinent, del 27 al 29, com un certamen consolidat que per tercer any consecutiu formarà part del calendari de l'Alps Tour i amb la participació assegurada de quatre andorrans amb 'wild card'. Així s'ha anunciat aquest matí durant la presentació d'aquesta nova edició a l'Edifici Creand, en una roda de premsa en la qual han pres part el president institucional d'Aravell Golf Andorra Country Club, Antonio Rodríguez; el director tècnic de la Federació Andorrana de Tennis (FAT) i promotor del torneig, José Manuel Lara; i el director de Desenvolupament de Negoci Bancari de Creand, Gerard Fonolleda.

Enguany hi participaran 144 jugadors de 20 nacionalitats diferents, i com a novetat, s'ha doblat la participació en la preclassificatòria, que tindrà lloc dilluns vinent. En aquest sentit, la xifra de persones a la cerca d'una plaça dins el torneig s'ha elevat fins a la quarantena (l'any passat va ser d'una vintena). Pel que fa a la representació andorrana, Lara ha assenyalat que hi haurà quatre andorrans amb plaça assegurada, amb 'wild card': Eudald Teulé, Kevin Esteve, Eric Galimany i Ricky Morat. A més, set tricolors més prendran part en la preclassificatòria.

La cita, han apuntat, és un trampolí de les joves promeses per a fer el salt a competició continental, el circuit Challenger, com ha estat el cas del guanyador de la primera edició Tom Vaillant. Ara per ara s'ha confirmat la participació de Pedro Oriol, Álvaro Velasco, Pep Anglès o Juan Postigo, aquest darrer número dos del rànquing mundial de golf adaptat. El vencedor de l'any passat, l'italià Manfredi Manica, també hi tornarà a participar.

"Des de Creand tenim el compromís en promocionar l'esport", ha destacat Fonolleda, afegint que esponsoritzar aquest torneig que reunirà als millors golfistes del circuit internacional i permetrà la participació als esportistes locals "és una satisfacció per a nosaltres". En relació amb això, Rodríguez ha esmentat que a l'Aravell Golf Andorra Country Club tenen una base de tecnificació amb 25 infants, que se sumen als 2.000 que reben promoció d'aquest esport a les escoles.