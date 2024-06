Sensació agredolça en el triple debut internacional a Xipre

"Superada aquesta cita, toca continuar entrenant amb constància i intensitat, perquè experiències com l'Open de Berlín i la concentració de Rio Maior (Portugal) puguin sumar i afavorir el rendiment individual i l'enriquiment del conjunt", ha conclòs el delegat i tècnic responsable de l'equip.

Segons esmenten en un comunicat emès per la FAN, un dels factors que ha perjudicat els tricolor han estat les altres temperatures, dins i fora de l'aigua, que els ha impedit rendir de la manera projectada a la majoria de les proves. "Els resultats no reflecteixen ni el treball individual ni l'actitud dels nedadors", ha valorat Prieto. Cal remarcar que el campionat s'ha celebrat a una piscina exterior amb una temperatura ambient màxima de 38 graus i una sensació tèrmica de 43 graus.

Clara Galí, Isabel Montoro i Max Suárez van fer el seu debut internacional en la Copa Mediterrània de natació en piscina de 50 metres (Mediterranean Swimming Cup), celebrada entre el 14 i el 16 de juny 2024 a Limassol, Xipre. "Veníem amb expectatives d'acabar amb una millora generalitzada de totes les marques", ha explicat el delegat i tècnic responsable de l'equip, Pablo Prieto, i tot i la bona actitud dels nedadors, no ha estat possible.

Per El Periòdic

