Tomàs Lomero, 50è en l'estrena andorrana en els Campionats d'Europa

Per la seva banda, Patrick Pelegrina s’estrenarà en la prova de 50 metres braça en l’inici del 111è Campionat d’Espanya Absolut Open Trials París 2024, certamen que té lloc a Palma.

El director tècnic de la FAN, Alfonso Maltrana, ha comentat que Lomero "ho ha fet el millor que podia avui". "Ha nedat bé sense errors grans, per la qual cosa ha estat un rendiment correcte", ha completat.

La delegació andorrana ha debutat avui en els Campionats d'Europa d'esports aquàtics que tenen lloc a Belgrad, en la seva setena jornada, amb Tomàs Lomero classificant 50è (+1,61) d'entre 58 competidors. El pirenaic ha nedat pel carrer quatre de 10, en la segona de les sis sèries classificatòries de la prova de 50 metres papallona, i ha finalitzat amb un temps de 24,94 segons, a 0,41 de la seva millor marca i assolint 712 punts AQUA. L'andorrà tornarà a competir demà en la prova de 100 metres lliures, així com s'estrenaran Kevin Teixeira en 800 metres lliures, Nàdia Tudó en 100 metres braça i Bernat Lomero en 100 metres lliures.

Per El Periòdic

