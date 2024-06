Vinyes, Gaig, Español i Montellà, entre els protagonistes del Driftshow Andorra

Els apassionats del pilotatge espectacular en circuit, i del 'drifting' en particular, tenen una cita ineludible aquest cap de setmana al Circuit Andorra - Pas de la Casa. Seran set hores diàries de 'drift' professional, on podran viure molt de prop les evolucions dels millors pilots espanyols de l'especialitat, seleccionats per Eurocrew per disputar l'esdeveniment.

El nucli central de l'esdeveniment es viurà a la pista, fins i tot durant la pausa competitiva, els aficionats podran observar amb detall els vehicles dels participants, que se situaran al llarg de la pista. Serà el moment en què els presents al traçat tindran la possibilitat de caminar per la pista a escassos metres de les mecàniques que moments abans han vist competir sobre l'asfalt. Als voltants de la zona de competició de les instal·lacions del port d'Envalira s'exposaran durant les dues jornades diverses motos habituals al campionat del món de motociclisme. En un altre punt de la zona, també es podran observar detalladament els vehicles de les 24 hores de Le Mans de l'equip Teo Martin Motorsport.

La presència de pilots andorrans a la segona edició del Driftshow a Andorra està prevista en una competició en què, aquesta vegada sí, la velocitat serà decisiva per aconseguir el triomf. Serà una prova que es correrà per eliminació per parelles. Pilots com Joan Vinyes, 'Sito' Español, Jordi Gaig, Edgar Montellà, entre altres, han confirmat la seva assistència, en total seran 16 que, sobre mecàniques molt dispars (ral·lis, clàssics, muntanya,...) es disputaran el triomf.

Després de l'èxit que va tenir la primera edició (2023) del Driftshow Andorra, el director del Circuit Andorra – Pas de la Casa, Alex Bercianos, es mostra optimista davant la nova presència dels millors pilots del 'Drift' al traçat andorrà. "Després que l'any passat van ser 3.800 les persones que van passar per taquilla per presenciar en directe l'esdeveniment, aquest any no hem escatimat esforços perquè l'oferta, tant de competició com a la zona més relaxada, sigui prou atractiva per portar fins al port d'Envalira, a més dels aficionats del 'Drift' als aficionats en general al motorsport", ha assegurat.

A més, Bercianos ha volgut agrair la complicitat que ha tingut per part del Comú d'Encamp, Protecció Civil i Mobilitat per organitzar l'esdeveniment més multitudinari que ha acollit el Principat fins ara. Les previsions, segons la venda d'entrades per internet, parlen de 5.000 persones a les grades naturals del traçat del port d'Envalira.