L'FC Andorra jugarà tot el curs a l'Estadi Nacional

Tal com han avançat diferents mitjans del país i ha pogut saber EL PERIÒDIC, l'FC Andorra continuarà a l'Estadi Nacional. Així, es posa fi al fulletó a tres bandes respecte al camp on el club de futbol jugarà durant tota la temporada vinent.

És la primera vegada que hi ha un acord en ferm després de tant de rebombori al respecte, i tot continuarà com fins ara pel que fa a l'ús de l'Estadi Nacional. La gespa, en principi, es canviarà de cara l'estiu de l'any vinent, per la qual cosa l'FC Andorra hi continuarà jugant, juntament amb les seleccions nacionals de futbol i de rugbi. Per la seva part, el VCP es mantindrà a Prada de Moles durant el pròxim curs.

Això sí, el conveni que encara s'ha de signar prioritzarà les esmentades seleccions nacionals. És a dir, en cas de coincidir partits internacionals amb els del conjunt de Ferran Costa, seran aquests darrers qui s'hauran d'adaptar.