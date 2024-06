Salvador Cornella i Carlos Salinas s'exerciten fins dijous a Les Deux Alpes

Dos dels esquiadors del grup U19 del programa Esquí Estudi Batxillerat Esportiu (EBBE), Salvador Cornella i Carlos Salinas, van viatjar diumenge a Les Deux Alpes, on s'estaran fins aquest dijous. Tots dos estan acompanyats pel tècnic Xavier Salarich i la intenció d'aquesta estada és aprofitar les condicions actuals de la glacera per fer "un alt volum de treball per seguir desenvolupant el pla i automatitzant moviments", segons ha explicat Salarich. Al mateix temps, la idea és també "consolidar idees per mantenir el focus en els aspectes determinants" amb la voluntat de crear sinergies amb altres equips i esportistes.

Aquest petit grup entrenarà cada dia, fins i tot el dijous 20, jornada en què iniciaran el viatge de tornada al Principat en acabar la sessió. La resta de l'equip U19 es troba a Andorra aquests dies en ple procés d'exàmens.