Projectes centrats en la igualtat de gènere per copsar l'opinió dels joves

L'Associació Carnet Jove Andorra i l'Institut Andorrà de les Dones (IAD) han signat un conveni de col·laboració per desenvolupar projectes que fomentin la igualtat de gènere entre les persones joves. Entre les línies l'acord hi ha la realització de píndoles d'informació i enquestes i estudis per copsar l'opinió i la realitat dels joves. A futur també es preveu la possibilitat de realitzar activitats conjuntes, així com accions i campanyes de comunicació destinades a joves de dotze a trenta anys.



Aquest acord s'emmarca dins de l'objectiu estratègic del Carnet Jove Andorra d'activar línies d'actuació i apropar informació i serveis als joves relacionades amb la promoció de la igualtat de tots els gèneres.

Informació juvenil de qualitat per al jovent



Una de les accions amb les quals ja s'ha treballat és la generació i difusió d'informació de qualitat per al jovent a través dels canals de comunicació del Carnet Jove Andorra. Entre les informacions treballades hi ha píndoles d'informació relacionades amb la identitat, l'expressió de gènere, estereotips i rols i com es relacionen les persones joves entre elles.



A principis del mes de juny s'ha realitzat una enquesta a joves de dotze a trenta anys per reconèixer i valorar la incidència dels estereotips i els rols de gènere en les situacions quotidianes, comprendre com aquests es perceben, s'aprenen i s'interioritzen, així com la seva vigència i força actuals. Això inclou identificar les discriminacions i els motius que les causen, així com les relacions de poder, la diferència, la desigualtat i la discriminació basades en el sexe o el gènere, i els models de relació afectiva que en resulten. Actualment, s'estan estudiant les respostes i properament se'n presentaran els resultats.