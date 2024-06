'Un somni fet realitat', la història de Joan Verdú en contra de les adversitats

'Un somni fet realitat' és el títol sota la qual ha estat la xerrada de Joan Verdú al Centre de Congressos d'Andorra la Vella, on ha pogut analitzar a detall la temporada que l'ha portat definitivament a l'elit mundial de l'esquí alpí. Una conferència íntima "molt important" per l'esquiador, qui valora molt positivament "poder compartir amb els joves, i no tan joves, però que estan interessats en com he arribat fins aquí". La voluntat és poder ajudar a qualsevol dels nous talents sent "una inspiració que quan jo era petit no ho teníem".

"Estic molt orgullós de com vaig aconseguir el bronze a Val-d'Isère, on tres dies abans em vaig trencar l'isquiotibial, i la plata a Saalbach, on venia d'una lesió d'esquena que em va deixar paralitzat", ha confessat. Les claus darrere de tot aquest treball i esforç fet, no només en aquesta temporada, sinó durant tota la seva carrera, són la preparació física, el manteniment, l'alimentació i el descans, quatre pilars que ha volgut recalcar als esquiadors i pares de la sala. "Són aspectes que molts pensaran que estic boig, però si ho comences a controlar des del principi, a la llarga ho agraeixes", ha incidit.



Les lesions no han estat fora de la xerrada. Verdú ha pogut revelar sensacions i situacions patides envers les adversitats patides en aquest any d'ensomni. "Un resultat dins del top 7 t'obre moltes portes pel que fa a l'entrenament i material, però sobretot mentalment", ha incidit. De fet, ha revelat que aquests contratemps han provocat un canvi de pensament, en el qual es parava a la línia de sortida "sabent que el meu lloc és allà a dalt". "Et fas fort com a persona, com a esportista en el meu cas, no me'n penedeixo dels errors, sinó que els abraço i mirem de cara al futur", ha mencionat.

Ser el focus a Andorra

"S'han ajuntat els millors esquiadors de gegant amb el meu millor moment de forma", ha analitzat, un factor que es combina amb ser el punt de mira de l'esquí andorrà. La pressió i els nervis sempre incideixen, molt més en la vida d'un esportista d'elit. Tanmateix, Verdú ha declarat la necessitat de poder controlar-la, tot i que sovint se la posa ell mateix. "Quan estic davant la premsa i dic que la següent temporada vull guanyar una Copa del Món, és una motivació per mi, quan a les sis del matí no vull aixecar-me a entrenar", ha recalcat.



L'objectiu és ambiciós, com tot el que es proposa l'esquiador. Després de l'operació de l'hèrnia discal, Verdú ha afirmat que la recuperació va segons els temps marcats. "Estem seguint bé els 'timings' marcats per la doctora, el preparador físic, la fisioterapeuta... De moment el feeling és molt bo", ha al·legat. Encara que és molt aviat per saber si l'esquena li causa dolor a pista, al dia a dia ja es nota millores. "Els temps que tenim marcats de marxar a mitjan agost a esquiar a Nova Zelanda, així que molt content", ha conclòs.

Finalment, el cònsol major d'Andorra la Vella, Sergi González, li ha proposat un repte a l'esquiador si guanya una prova de la Copa del Món d'esquí alpí. El públic ha hagut d'escollir entre tres propostes: obrir el ball del contrapàs, estar a una carrossa a la cavalcada de reis, i finalment, posar a proposta un carrer amb el seu nou, informa l'ANA.