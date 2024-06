Handball School destinarà 1.200 euros en beques esportives

El president d'Handball School, Edgar Serra, ha comentat que en els pròxims anys, i si l'associació continua creixent, seria possible també becar a esportistes d'altres disciplines esportives. "Malauradament, hi ha gent que li costa arribar a final de mes i l'esport és un element clau en la formació i en l'educació dels més joves", ha esmentat.

Cal recordar que l'any passat van ser becats quatre esportistes de l’handbol Club Serradells, i que un dels requisits per poder obtenir la beca és que l'esportista mostri un grau d'interès en aquesta disciplina i tingui un bon rendiment acadèmic.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació