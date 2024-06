Prosegur i Menta grup construiran el primer centre de ciberseguretat i intel·ligència a Andorra

Cipher, divisió de ciberseguretat del Grup Prosegur, ha arribat a un acord estratègic amb la companyia local del sector de la seguretat, Menta Grup per desenvolupar conjuntament el primer SOC (Security Operations Center) en Andorra, un projecte que permetrà accelerar i escalar l’adopció de sistemes i mesures de ciberseguretat a tot el territori del Principat.

Per un costat, Cipher s’encarregarà de la integració i el manteniment de les noves tecnologies, la implantació dels serveis de cibervigilància i ciberintel·ligència del Centre d’Operacions, així com de l’acompanyament amb el compliment normatiu als usuaris.

Per la seva part, Menta Grup proporcionarà els serveis del primer nivell de resposta i interacció amb els usuaris. Tot això, permetrà monitoritzar les amenaces cibernètiques les 24 hores del dia, els set dies de la setmana, garantint la protecció constant i una resposta ràpida davant qualsevol possible incident.

La inauguració del centre tecnològic suposa la creació de desenes de llocs de feina, amb un perfil tècnic altament qualificat, especialitzats amb la gestió de les últimes incidències relacionades amb la ciberseguretat i la ciberintel·ligència, incloent-hi solucions tecnològiques de suport basades en la utilització intensiva de la intel·ligència artificial generativa.

Aquest servei innovador, que operarà sota la marca ‘Menta Ciberseguretat by Cipher a Prosegur Company’ busca proporcionar un entorn digital més segur per a les empreses i Institucions andorranes, a més a més de blindar la seva seguretat davant l’increment d’amenaces cibernètiques en un entorn cada vegada més interconnectat. “Per les empreses i institucions que desitgen millorar contínuament la seva postura i visibilitat de ciberseguretat; a diferència dels competidors que ofereixen serveis estàtics i comoditzats; oferim als clients solucions de ciberseguretat impulsades per la intel·ligència artificial. La nostra plataforma xMDR els hi permet prendre la davantera en la detecció i resposta podent posar el focus al seu negoci”, ha assegurat el director de Cipher EMEA, Jorge González de León.

El director de Relacions Institucionals de Menta Grup, Jordi Moreno afirma que “l'aliança amb Prosegur ens permetrà portar les nostres capacitats de ciberseguretat al primer nivell mundial i oferir un servei integral a la nostra clienta a Andorra. Estem entusiasmats per les oportunitats que porta aquest acord, a més a més de la fortalesa que aportarà a la ciberresiliència al nostre País”.

Aquesta col·laboració referma el compromís de Cipher amb el desenvolupament de noves col·laboracions en matèria de ciberseguretat, la millora de solucions personalitzades adaptades a les necessitats i perfils de risc de cada client, i el desenvolupament de nous serveis que proporcionen orientació experta de ciberseguretat en temps real en aquells països en els quals està present.