Rècord de participació andorrana en els Campionats del Món UCI de BTT

Del 26 d'agost a l'1 de setembre Andorra tornarà a acollir, per segona vegada, els Campionats del Món UCI de BTT a Pal Arinsal. La darrera ocasió va ser l'any 2015, i respecte de llavors, la cita presenta diferents novetats. Les principals són la participació andorrana, que enguany serà la més alta de la història arribant fins als vuit corredors, i es disputaran fins a cinc modalitats diferents.

Així doncs, pel que fa als corredors del país, un total de vuit participaran en aquesta cita internacional. Àlex Iscla i Arnau Graslaub prendran part en Descens "amb la idea d'anar progressant i de poder arribar a la final", segons ha esmentat el president de la Federació Andorrana de Ciclisme (FAC), Gerard Riart. En Cross-Country correrà Jèssica Cruz, Roger Turné, Xavi Jové, Kilian Folguera, Nuno Gomes i Oriol Pi. El total de participants en aquests Campionats del Món UCI de BTT serà superior als 700, de 40 nacionalitats diferents, els quals se sumaran als 200 voluntari i als 200 mitjans acreditats. Riart, posteriorment, ha comentat que des de la federació treballen amb la il·lusió de repetir la fita que s'ha fet amb l'esquí: tenir un andorrà dins el top10 mundial. "Estem segurs que en uns anys futurs ho podrem aconseguir", ha dit al respecte.

Per la seva part, el director de Pal Arinsal, Josep Marticella, ha recordat abans d'exposar els aspectes més tècnics el camí recorregut fins arribar a avui dia: "No s'arriba de forma espontània, s'ha picat molta pedra i ha estat un camí molt llarg, des dels anys 90, de treball conjunt per ser el territori ciclista que som ara". En afegit, ha apuntat que des del 2015, la primera vegada que es va rebre la competició, el país ha acollit sis Copes del Món, dos Mundials Màsters, set Copes del Món d'esquí de muntanya i un Mundial d'esquí de muntanya durant la Covid, a més d'estar candidat a dos Campionats del Món d'esquí alpí i l'arribada de La Vuelta.

Entrant al detall, l'esdeveniment rep aquest 2024 cinc modalitats diferents, entre les quals es disputaran 17 finals. Les novetats són el Cross-Country Relay i l'e-Bike. En la primera participaran sis 'bikers', tres nois i tres noies sub23, en un circuit de quatre quilòmetres, mentre que la segona serà de 2,3 quilòmetres en un dels circuits més complicats i tècnics. També hi haurà el Cross-Country Short Track, que enguany modifica el recorregut i serà d'1,1 quilòmetres, el Descens (2,1 km), el qual comptarà amb una nova plataforma de sortida per garantir la seguretat, i el Cross-Country Olympic, també de quatre quilòmetres que incorporarà un pont de fusta que es mantindrà durant tot l'any.

El pressupost per la cita, que preveu acollir fins a 80.000 persones, és de 3,8 milions d'euros. Entre els ingressos, un 65% el representen els patrocinadors i les subvencions, un 5% la restauració i un 21% la venda d'entrades. En aquest sentit, Marticella ha indicat que s'han posat a la venda entrades pels set dies, per a tres o per a un. A hores d'ara, a més, de la totalitat de lots d'entrades que s'han venut, un 43% són de tres dies, un 38% pels set i un 18% per a un dia concret.

La cònsol major de la Massana, Eva Sansa, i el cap de Govern, Xavier Espot, també han pres part en la roda de premsa. Així, aquest darrer ha destacat que d'ençà que la Massana va començar el seu idil·li amb el ciclisme, s'ha anat consolidant com un referent internacional d'aquest esport, sobretot del BTT. "L'Executiu i Andorra Turisme sempre han volgut donar suport a activitats com aquesta perquè ajuden a consolidar la marca Andorra", ha completat Espot abans d'afegir que està convençut que els Campionats del Món seran "un èxit".

TRÀNSIT / Durant la setmana que durarà la prova, estarà disponible el bus comunal de la Massana, les línies L5 i L6 seran gratuïtes i s'implementarà la línia entre la parròquia i Arinsal. Tot i això, hi haurà diverses restriccions amb carreteres tallades.