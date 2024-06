Andorra celebra els 20 anys de la inscripció de la Vall del Madriu com a Patrimoni de la UNESCO

El pròxim 1 de juliol es compliran 20 anys des de la inscripció de la Vall del Madriu-Perafita-Claror a la llista del Patrimoni Mundial de la UNESCO. És per aquest motiu que els comuns d’Encamp, Sant Julià de Lòria, Andorra la Vella i Escaldes-Engordany han organitzat un seguit d’activitats relacionades amb aquest entorn natural. L’objectiu “és apropar aquest aniversari a la població”, ha explicat la cònsol major d’Encamp, Laura Mas , destacant que “l’origen d’aquest esdeveniment ve d'una proposta de la directora de la Vall i a partir d'aquí cada Comú va fer aportacions”.

Les activitats donaran el tret de sortida amb una exposició fotogràfica a Sant Julià de Lòria. Es tracta d’un esdeveniment a l’aire lliure per l’entorn urbà de la parròquia amb imatges interactives, text i codis QR per entrar en més detall. El cònsol major de Sant Julià de Lòria, Cerni Cairat, ha afirmat que aquests territoris “són un tresor parroquial i nacional i hem de saber preservar-los”, afegint que “activitats com aquestes ens han d’ajudar a promoure aquesta idea perquè la ciutadania apreciï aquest territori”.

Pel que fa a la capital, l’1 de juliol es farà una taula rodona sota el nom ‘Reviu la inscripció de la Vall del Madriu-Perafita-Claror’. En aquest acte, el qual tindrà lloc al centre d’Art d'Andorra la Vella i caldrà fer una inscripció prèvia i gratuïta, els protagonistes de la candidatura explicaran com van viure tot el procés i la proclamació. El cònsol major de la parròquia, Sergi González, ha destacat que “aquest 20è aniversari és una oportunitat d’explotar la Vall”.

A la parròquia veïna, Escaldes Engordany, l’activitat central serà el Campus Internacional per a Joves UNESCO del 19 al 30 d’agost. Aquest té com a objectiu promoure els principis en matèria d'educació i sensibilització patrimonial de la UNESCO mitjançant una trobada que sigui un espai de convivència entre joves interessats en el patrimoni, la natura i el diàleg intercultural. Un total de 10 joves d’arreu participaran, dels quals dos seran d’Andorra. A més, també hi haurà una festa organitzada juntament amb el ministeri de Cultura a la Borda Sabater. La data encara està per determinar.

En referència a la celebració dels 20 anys, la cònsol d’Escaldes-Engordany, Rosa GIli, ha ponderat que “ens agrada protegir aquest espai i tirar endavant projectes conjunts”. Quant al dubte de per què no s’havia tret més profit de la inscripció de la Vall a la UNESCO abans, Gili ha explicat que “hi havia coses que no estaven clares, com qui havia d’actuar, i tinc clar que en aquest mandat tirarà endavant”, deixant clar que “si anem tots a una, tots guanyarem”.

En darrer lloc, a la parròquia més alta de les quatre, Encamp, l’activitat central consistirà en un espectacle de música i dansa que acollirà el Restaurant Llac Pessons el dia 2 de juliol. L’actuació anirà a càrrec de l’Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra, l’Esbart Sant Romà, amb la narració d’Ivan Caro. El programa estrenarà la composició de Lluís Cartes amb motiu del 20è aniversari. Mas ha explicat que es tracta “d’un lloc especial perquè és la porta d’entrada a la vall del Madriu”. Per arribar al lloc es posaran vehicles 4x4 que sortiran de Grau Roig. L’aforament serà limitat i s’haurà de fer prèvia inscripció.