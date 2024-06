La UE Santa Coloma s'enfrontarà contra l'FC Ballkani, campió de Kosovo

Els tres clubs andorrans que prendran part en competicions europees el curs vinent ja saben quins seran els seus respectius rivals en les primeres rondes prèvies després que aquest matí hagi tingut lloc el sorteig a la Casa del Futbol Europeu de Nyon, a Suïssa. Així, la UE Santa Coloma s'enfrontarà contra l'FC Ballkani, l'Inter d'Escaldes ho farà contra l'FK Velež Mostar, i l'Atlètic d'Escaldes contra l'F91 Diddeleng.

Entrant al detall, l'únic conjunt tricolor que disputarà la Champions League, la UE, es trobava dins el grup 1 dels no caps de sèrie, juntament amb el Lincoln Reds de Gibraltar, el The New Saints FC gal·lès, el Borac Banja Luka de Bòsnia, l’Slovan de Bratislava eslovac, sobre el més complicat, i l'FC Ballkani. Al final ha estat aquest darrer qui ha sortit escollit, i tot i no ser l'equip més temut del bombo, tampoc serà fàcil per als de Boris Antón. Els kosovars arriben després de vèncer la Superlliga nacional del seu país havent perdut només quatre duels dels 36 que van jugar, marcant 62 gols i rebent-ne 26. Els colomencs jugaran l'anada, en principi, el 9 de juliol a l'Estadi Nacional. La tornada, doncs, serà al Suva Reka City Stadium el 16 o 17 de juliol.

Els dos altres conjunts andorrans disputaran la Conference League. L'Inter, enquadrat dins el grup dels caps de sèrie, s'enfrontarà contra l'FK Velež Mostar, que ha acabat tercer a la lliga de Bòsnia i Hercegovina i és, sobre el paper, el rival més assequible. El calendari, a més, també beneficia als de Felip Ortiz, ja que l'anada la jugaran a l'Stadion Rođeni i la tornada serà al Nacional. D'altra banda, l'Atlètic es veurà les cares amb l'F91 Diddeleng, que també ha estat tercer en la seva competició domèstica. Els luxemburguesos són un rival a tenir en compte perquè són uns assidus de les rondes prèvies de les cites europees i en aquest cas seran els de Dani Luque qui jugaran la tornada a domicili, a l'Stade Jos Nosbaum.