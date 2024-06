Les opcions d'acollir el Tour l'any 2026 es compliquen

La confirmació de Barcelona com a sortida de l'edició del 2026 del Tour de França ha deixat a Andorra sense gaires opcions d'acollir la cita. La darrera ocasió que la millor prova ciclista del planeta va passar pel Principat va ser fa cinc anys, i ara per ara sembla que d'aquí dos tampoc ho farà.

L'oficialització de sortida des de la ciutat comtal ha fet que el país tingui poques opcions per acollir una etapa sencera. "La voluntat és tenir un final d'etapa, una jornada de descans i si pot ser una part de la sortida, o una etapa íntegra", ha assenyalat aquest matí el ministre de Turisme, Jordi Torres. En aquest sentit, ha apuntat que mantenen converses amb l'empresa organitzadora de la cita per intentar encabir-la al Principat, tot i que és una opció poc probable i la 'viable' seria fer només mig dia de pas, opció molt allunyada a la qual es planteja el Govern perquè "perdríem l'oportunitat que busquem amb la prova", ha completat el ministre. "El Tour ens ve cada sis o sis anys i cada vegada que el facin volem tenir la màxima repercussió possible", ha finalitzat.