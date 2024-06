Encamp enceta la temporada de cultiu de 43 horts socials

El Comú d'Encamp ha donat per inaugurada, de manera oficial, la temporada de cultiu pel que fa als 43 horts socials que disposa per a la gent gran en el marc del projecte impulsat pels comuns i Reig Fundació. Les parcel·les, ubicades a Terres Primeres, i que estan destinades a jubilats residents a la parròquia, ja presenten els seus primers brots, així com altres que ja estan en una etapa més avançada.



Fins a Terres Primeres s'han desplaçat el cònsol menor, Xavier Fernàndez; la consellera de Recursos Humans, Afers Socials i Gent Gran, Sílvia Ramond, i el conseller d'Higiene, Medi ambient i Agricultura, Andreu Riba, per celebrar, en un petit acte, la inauguració de la temporada, acompanyats d'una vintena d'hortolans i hortolanes, encarregats de treballar les parcel·les.



Fernàndez ha volgut agrair "la feina feta per tots vosaltres fins al moment, i estic molt content de veure ja els primers brots i petita vegetació". Al seu torn, Ramond ha fet incís en la importància d'aquesta iniciativa, que fa que "la gent gran de la nostra parròquia pugui relacionar-se, compartir experiència i crear aquest ambient tan maco que teniu de solidaritat els uns amb els altres".



Finalment, Riba ha volgut agrair la feina feta pels banders del Comú, els quals "han treballat de valent per deixar les feixes enllestides perquè pogués començar l'activitat, i que continuen encarregant-se del manteniment de la zona perquè tothom pugui desenvolupar les seves tasques de la millor manera possible".



Els hortolans i hortolanes han retornat aquest agraïment a la corporació i han compartit el sentiment d'importància d'aquesta iniciativa, ja que els permet, segons han manifestat, sortir de casa, interactuar entre ells, compartir afició i tenir contacte amb una pràctica tan arrelada al país com és treballar els horts. Finalment, tots han gaudit d'un aperitiu a la zona.