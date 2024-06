Un espectacle obert i gratuït per abordar la diversitat familiar

Es tracta d’un espectacle de titelles titulat ‘Estereotips’, de la companyia La Pantomima, el qual aborda la diversitat familiar, la distribució de les tasques de la llar o la corresponsabilitat en la criança. Així doncs, es convida a reflexionar sobre els estereotips i els rols de gènere presents a la societat i que es reprodueixen en l’educació dels infants. Per tant, es busca sensibilitzar sobre la importància d’una educació lliure d’estereotips i prejudicis de gènere, fomentant una cultura d’igualtat i de respecte des de la infància.

La Secretaria d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana ha organitzat un acte dirigit a infants de sis i set anys i a les seves famílies aquest 21 de juny, el qual se celebrarà amb motiu del Dia internacional de l’educació no sexista. Tindrà lloc a les 18.00 hores a la sala d’actes del Comú d’Escaldes-Engordany, i l'entrada és gratuïta i no cal inscripció prèvia.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació