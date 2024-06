El Festac de Sant Julià de Lòria obre convocatòria per a companyies locals

Els organitzadors del festival de teatre de carrer de Sant Julià de Lòria (Festac) han anunciat aquest dimarts l'obertura d'una convocatòria adreçada a artistes i companyies del país que vulguin participar en la tercera edició de l'esdeveniment, que enguany se celebrarà de nou a la capital laurediana del 13 al 15 de setembre. Es tracta d'una crida dirigida tant a amateurs com a professionals que persegueix l'objectiu de completar la programació del certamen amb propostes locals. "No hi ha cap limitació econòmica ni d'espectacles. En funció de les propostes que rebem, prendrem les decisions finals i configurarem la programació definitiva" ha avançat el director artístic del Festac, Sergi Vallés, durant la presentació de l'esdeveniment mentre assenyalava que a Andorra hi ha una base de teatre amateur molt important. "Penso que hauria de tenir el seu lloc. Només falta que tingui finestres i llocs on exposar-se, i el Festac té aquesta pretensió" ha assegurat, Vallés.



Vallés, que ha comparegut acompanyat de la directora executiva del festival, Manoli Perpiñán, la consellera de cultura de Sant Julià de Lòria, Teresa Areny, i la cap de servei de Promoció Cultural, Laura Rogé, ha avançat que el festival comptarà amb una programació molt variada que inclourà un espectacle de gran format que s'acostuma a programar en grans festivals, ppropostes d'humor i obres dirigides al públic infantil. També s'han confirmat dos espectacles patrocinats per les ambaixades francesa i espanyola, incloent un espectacle de 'Los Torreznos', i la participació de Jocand i Jo Dansa, que oferiran un espectacle conjunt dirigit per la companyia Eléctrico 28. "Aquest any hem volgut potenciar el festival a través de tres línies: teatre, talent andorrà i teixit social" ha assenyalat, Vallés. "Un festival necessita estar al costat de l'entorn on es realitza. Per això el festival també vincularà la biblioteca, l'escola d'art i treballarà conjuntament amb els nens de l'escola" ha afegit el director del certamen.



Areny, per altra banda, ha anunciat que aquesta edició comptarà per primera vegada amb la col·laboració del departament de Cultura del comú lauredià. Una aposta de la corporació per acompanyar el festival a través de tots els recursos necessaris. "A vegades no cal posar-hi molts diners, sinó que cal posar-hi recursos, i els recursos poden ser humans, poden ser d'idees, poden ser de creativitat, poden ser d'infraestructurals, no cal, de vegades, fer créixer projectes exclusivament amb diners" ha apuntat la consellera de Cultura de Sant Julià. Areny també ha recordat que la passada edició va comptar amb vint produccions i va acollir uns 2.000 espectadors. "Esperem que la pròxima edició vagi creixent. Penso que és un bon moment per arrelar-nos i buscar complicitats amb el país" ha destacat, mentre comentava que el comú hi participarà enguany amb una aportació econòmica de 25.000 euros. "La idea és continuar apostant i fer entendre també al Ministeri de Cultura que aquest projecte pot ser un referent dels esdeveniments culturals del país" ha indicat, la consellera.



Tots els artistes o companyies interessades a participar en la tercera edició del festival ja poden inscriure la seva proposta a través d'un formulari disponible entrant al codi QR qrco.de/festac24. El procés per fer la tria i dissenyar el programa final conclourà el 5 de juliol i, un parell de setmanes després, es donaran a conèixer tots els detalls de la programació.