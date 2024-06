El MoraBanc Andorra jugarà la fase prèvia de la Basketball Champions League

El MoraBanc Andorra tornarà a jugar a Europa. Després de formalitzar divendres passat la preinscripció en la Basketball Champions League (BCL), aquesta competició de la FIBA ha fet oficial avui els noms dels 24 equips que hi prendran part en la seva fase prèvia, entre els quals es troba el conjunt tricolor. Aquests 24 equips, doncs, es jugaran ser un dels quatre que accedeixi al quadre principal, és a dir, la fase regular, i sumar-se als 28 conjunts ja confirmats per aquesta.

La fase prèvia, sorteig de la qual es farà el pròxim 26 de juny a les 11.00 hores, en principi dividirà els 24 equips en quatre grups de sis. Els partits tindran lloc durant el setembre, i el millor de cada un dels grups passarà a la fase regular. Cal recordar que la participació del MoraBanc Andorra en aquesta competició uneix diverses condicions favorables per a ells, ja sigui en l’àmbit econòmic com en el seu format, i és també un reclam per atraure nous jugadors.

El director general del club, Francesc Solana, ha esmentat que el bon final de curs que van fer "ens donava aquest dret esportiu a poder inscriure'ns". També s'ha mostrat content al respecte i ha apuntat que la ronda preliminar, com en anys anteriors, es farà en un lloc neutre. "Ens hem de preparar per fer una bona pretemporada per arribar a aquest tram molt exigent", ha afegit Solana, assenyalant l'atracció de jugadors que pot suposar: "Sabem que n'hi ha que prefereixen jugar competicions europees, i esperem que el treball fet fins ara doni els seus fruits i en les pròximes setmanes puguem veure noves incorporacions".