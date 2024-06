Bernat Lomero, rècord d’Andorra en 100 m lliures al Campionat d’Europa

Avui ha tingut lloc el segon dia del calendari de la natació (i vuitena jornada) dels 37ns Campionats d’Europa d’esports aquàtics que tenen lloc a Belgrad. Durant la jornada han nedat Tomàs Lomero (100 m lliures); Bernat Lomero (100 m lliures i fent rècord d’Andorra); Nàdia Tudó (100 m braça), i Kevin Teixeira (800 m lliures).

Així doncs, Bernat Lomero ha pres part en la segona de les nou sèries classificatòries de la prova de 100 metres lliures. Ha arribat tercer amb un temps de 51,46 (+0,42 d’escletxa de la sèrie / 755 punts AQUA) que millora en 0,34 el seu rècord d’Andorra del 30 de maig passat assolit en el Circuit Mare Nostrum, a Barcelona. Amb tot, el nedador s'ha classificat 66è (+3,56 d’escletxa) d’entre 87 competidors, completant la seva tretzena internacionalitat i el tercer rècord d’aquesta temporada.

El seu germà Tomàs, que també suma 13 internacionalitats, ha nedat en la primera sèrie de la mateixa prova, arribant sisè (+1,36 d’escletxa de la sèrie) amb un temps de 53,02 (82è / +5,12 d’escletxa).

Per la seva part, Nàdia Tudó ha nedat en la segona sèrie de la prova de 100 metres braça. L’andorrana ha arribat desena amb un temps d’1:12,59 (+5,40 d’escletxa) que l'ha classificat 30a d’Europa, en la seva vigèsima internacionalitat.

En darrer lloc, en la seva quarta internacionalitat, l’absolut sub20 Kevin Teixeira ha fet el seu debut en Campionats d’Europa amb una 20a plaça de la classificació (+33,68 d’escletxa) en la prova de 800 metres lliures. Ha nedat en la segona sèrie de la prova i ha finalitzat amb un temps de 8:21,90.

Tomàs Lomero tornarà a competir demà en la prova de 100 metres papallona.

Patrick Pelegrina / Aquest dimarts també ha iniciat el 111è Campionat d’Espanya Absolut Open Trials París 2024 a la ciutat de Palma, amb una participació rècord de 1.222 nedadors de 30 països i 251 clubs que superen els 1.173 nedadors de 237 clubs presents a Màlaga en l’edició prèvia. La representació internacional està formada per 50 nedadors de 29 països: Zimbàbue, Veneçuela, Estats Units, Uruguai, Taiwan, Suïssa, Portugal, Panamà, Marroc, Perú, Índia, Alemanya, Gran Bretanya, França, Maurici, Xile, Bolívia, Egipte, Txèquia, Líban, Mèxic, Estònia i Andorra, tots en disputa per una mínima olímpica.

Patrick Pelegrina ha nedat la seva sèrie de la prova de 50 metres braça, en crono de final A, amb el sisè millor temps d’arribada acumulat entre 91 competidors. L’andorrà s'ha quedat a només una centèsima de l’últim lloc de classificació disponible per poder disputar la final.

Cal destacar que les condicions del campionat limiten en dos la participació de nedadors finalistes amb passaport diferent de l’espanyol. En aquest sentit, Pelegrina ha optat per participar en aquesta cita, en detriment de l’Europeu, principalment per duplicar les seves opcions de millorar marca.

Doncs, el tricolor ha nedat en la quarta sèrie classificatòria de quatre, finalitzant la prova amb un temps de 28.54 com a tercer ‘no espanyol’ (+0.79 d’escletxa) i 751 punts AQUA, darrere del portuguès Francisco Quintas, quart classificat per temps acumulat de les sèries (1r no espanyol amb 28,51) i del marroquí Samy Boutouil, cinquè classificat (segon no espanyol amb 28.53).

En el segon dia de competició, demà, Pelegrina finalitzarà la seva participació en el campionat amb la prova de 100 metres braça amb les sèries preliminars al matí, i les finals a la tarda.