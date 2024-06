Carine Montaner celebra la pregunta dels magistrats sobre l'article 142 del Consell General

La segona jornada del judici contra la consellera general, Carine Montaner, per presumpta revelació de secrets ha iniciat aquest matí amb afany i expectativa. Així, Montaner ha sostingut que a les declaracions que va fer ahir Ferran Costa en qualitat de testimoni, aquest va "barrejar conceptes", perquè a les preguntes que li va formular el seu advocat, Alfons Clavera, sobre la percepció de sobresous i el coneixement per parts dels membres del grup parlamentari Liberals. Una qüestió per la qual Costa va manifestar que no podia respondre perquè la pregunta no feia un ús correcte de la "gramàtica", al·legant a més, que no es tractava d'un sobresou sinó d'una "retribució per complements per la meva dedicació a temps complet com a conseller general". La consellera també ha manifestat que ha estat una sorpresa que les preguntes d'acusació les fes el "senyor fiscal general, tenint en compte que es va presentar a les eleccions anteriors, com a número 9 de la llista nacional del Partit Demòcrata , i no un altre fiscal". Un fet que ha instat a la presidenta d'Andorra Endavant a parlar de "separació de poders", ja que "hi ha un vincle polític" entre fiscalia i el partit Demòcrates.

La consellera també ha insistit en el fet que "si l'objecte de l'acusació és la revelació de secrets, l'article 142 del Reglament del Consell General em protegeix directament, refermant que estem parlant de salaris públics", i ha manifestat que d'ara endavant, espera que aquest article -el qual fa referència a la publicació dels salaris dels consellers, ja que aquests són de caràcter públic- garanteixi la seva absolució. Montaner ha declarat que "no vaig rebre aquesta informació de manera il·lícita com vol fer creure la Fiscalia", afegint que "he tingut la gran sort de tenir l'acreditació del meu grup parlamentari", perquè l'acusació exposa que la consellera ha "obtingut la informació aprofitant el seu paper com a consellera general".



Tanmateix, la lectura de les conclusions s'ha fet en presència del seu advocat, els magistrats i l'audiència popular. La sessió ha començat amb la intervenció del fiscal general, Xavier Sopena, qui ha expressat que la fiscalia troba proves per mantenir l'acusació perquè la "senyora Montaner ha pogut aconseguir la informació per voluntat pròpia i no per una errada". A més, Sopena ha explicat que, a consideració de la fiscalia, la consellera general, Carine Montaner, es "va desplaçar a la CASS per demanar els certificats que corresponien al llavors president del grup parlamentari, Ferran Costa". També la fiscalia ha apuntat que "Montaner no podia accedir a aquesta informació per una errada, hi va haver la voluntat d'aconseguir el full de cotització".

L'advocat defensor, Alfons Clavera, ha ratificat la innocència de la seva clienta manifestant que "va fer una ratificació sobre una llei que exposava el salari del llavors president dels Liberals, Costa i, en ser un salari públic, mai estaria protegit aquest". Així i tot, "la meva defensada va fer un ús estrictament polític, i el va fer servir per reconèixer un possible error i eliminar una possible hipocresia parlamentària per una percepció tan alta com la retribució de Costa".

Una segona jornada de judici que ha acabat amb el vistiplau dels magistrats, quins han deixat pendent de vista les sessions i les declaracions dels testimonis i l'acusada. La sentència es coneixerà el dia 25 de juliol.