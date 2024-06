El CV Andorra commemora el primer equip femení de la seva història

El Club Vòlei Andorra va celebrar ahir els seus 40 anys en la gala anual que organitza des de l'any passat. Es tracta d'un acte obert en el qual van poder assistir totes les jugadores i els jugadors que han passat per l'entitat, i que va commemorar a diferents antics membres com el primer equip femení i el primer conjunt masculí que va assolir l'ascens a Divisió d'Honor, la temporada 1989/90.

Per El Periòdic

