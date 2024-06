Un total de 13 atletes representaran Andorra en el Míting dels Petits Estats d'Europa

Cal destacar que el Principat ha participat habitualment en aquest míting, tot i que enguany ho fa amb la delegació notablement més àmplia gràcies al nombre d'atletes que han aconseguit les mínimes exigides per la cita. En afegit, la prova que tindrà lloc a Gibraltar té la qualificació Bronze per la World Athletics.

La delegació estarà encapçalada pel gerent de la FAA, Victor Cunill, qui anirà acompanyat per Anna Achon, Ariadna Audivert i Mikel de Sa.

La Comissió Tècnica de la Federació Andorrana d'Atletisme (FAA) va anunciar ahir la llista de seleccionats per participar en el Míting dels Petits Estats d'Europa, el qual se celebrarà al Lathbury Athletics Stadium de Gibraltar aquest dissabte 22 de juny. En total seran 13 els representants tricolor, sis dones i set homes.

Per El Periòdic

