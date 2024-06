Sucarrat, Marco, Vilella, Garcia i Camp guanyen el Trial de Pal

La pròxima prova del Campionat Nacional de Trial serà el 30 de juny al Pas de la Casa, on hi haurà categories d'adults i d'infants.

Pal va acollir el passat cap de setmana la quarta prova del Campionat Nacional de Trial, en la qual van prendre part un total de 41 pilots dividits en cinc categories. La prova va constar de dues voltes a set zones amb unes condicions gairebé perfectes per la pràctica d'aquest esport. En Grocs sub18 va vèncer Ramon Sucarrat, pilot que lidera la categoria; en Grocs, Josep Lluís Marco es va endur el triomf mantenint el lideratge, el mateix que Salvador Vilella en Verds. Joan Miquel Garcia va guanyar en Blaus, categoria que encapçala Quim Arimany, i Jordi Camp ho va fer en Vermells, liderada per Jordi Lestang.

Per El Periòdic

