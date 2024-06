El MoraBanc Andorra entrega la Beca Abast a tres jugadors del club

El grup andorrà Abast ha entregat avui la Beca Abast, la qual reconeix els jugadors de la categoria cadet del MoraBanc Andorra que millor han representat els seus valors. En aquest sentit, la firma ha guardonat a Eric Lucea, Anna Berenguer i Carla Puig, els quals durant tota la temporada "han destacat pels seus valors i per la seva entrega i implicació en el bé de l’equip i del club", han destacat.

La beca està valorada en més de 400 euros per a cadascun dels guardonats i suposa l’abonament complet de la quota anual per al següent curs. D’aquesta manera, la firma garanteix la continuïtat dels jugadors gràcies a la beca, que s’espera que pugui tenir prolongació en els pròxims anys.

"Des dels nostres inicis hem apostat per fomentar el talent jove andorrà com a motor de la nostra política de RSC", ha explicat el soci director d’Abast, Marc Urgell. "Com a empresa jove que som, el nostre compromís amb les noves generacions del país és ferm, i amb la creació d’aquesta beca volem acompanyar els jugadors i continuar reforçant els valors que ens representen", ha completat.

Per la seva part, el director de la base del conjunt tricolor, David Eudal, ha esmentat que "comptar amb empreses del país que donin suport a la nostra base és fonamental per al club". "Amb accions com la Beca Abast podem reforçar els valors que es desprenen de l’esport col·lectiu i tenir així un impacte positiu en tota la societat", ha afegit.

Cal destacar que Abast és patrocinador de tota la categoria cadet de la base MoraBanc Andorra, de la qual formen part els tres guardonats, que alhora han estat entrenadors de categories inferiors de la base. D'aquesta manera, la firma recompensa la capacitat d’esforç i de treball en equip dels jugadors, valors que s’alineen també amb els de l’empresa.