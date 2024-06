La Creu Roja posa en marxa un rellotge geolocalitzador

La Creu Roja andorrana ha posat en marxa un servei d’atenció i seguretat personal mitjançant un rellotge geolocalitzador que funciona per a persones que requereixen assistència en el seu domicili o a l’exterior. El seu funcionament és molt senzill. L’usuari ha de pitjar durant tres segons el botó situat a la part inferior de la pantalla i automàticament es contactarà amb la central d’emergència de la Creu Roja de Catalunya.

En aquest moment, un operador l’atendrà i valorarà la situació, determinant si ha de contactar amb la Creu Roja d’Andorra, familiars de l’usuari o els serveis d’emergència andorrans. “Per a Creu Roja d’Espanya, Andorra és una autonomia més i entra dins dels seus protocols”, ha assegurat la cap de l’Àrea Social, Anna Arias. Cal recalcar que l’usuari en cap moment podrà penjar la trucada, ni voluntàriament, ni per error, ja que serà l’operador qui tindrà el control en aquest aspecte.

El perfil al qui s’adreça el rellotge és “molt ampli”, segons ha explicat el coordinador del servei de teleassistència, Toni Calvente, qui ha afegit que va dirigit a un ventall molt gran de gent, "des de persones grans fins a gent jove esportista, dones embarassades, persones que treballen en llocs aïllats o solitaris, centres de dia o residències, o persones amb malalties cròniques".

El dispositiu ja fa un any que està en funcionament a Espanya i a Andorra es pot sol·licitar a partir d’avui. Des de la Creu Roja expliquen que s’han comprat 40 rellotges i tenen una llista d’espera de 20 persones, tot i que tenen previst que a partir d’avui les sol·licituds augmentin degut a la campanya publicitaria. En aquest cas, demanaran més dispositius. Des que se sol·licita el rellotge fins a l’entrega pot passar un temps aproximat de 48 hores.

Pel que fa al seu preu, l’usuari haurà de fer un dipòsit de 50 euros que es reemborsarà en cas de retornar el dispositiu. També hi ha cost de 24 euros del tècnic per programar i instal·lar el rellotge, i finalment una quota mensual 35 euros que inclou un seguiment mensual de cortesia per conèixer l’estat de la persona, a més del dret a les sortides socioculturals que organitza l’entitat. El dispositiu no està cobert per la CASS i en el cas d’exoneracions, serà el departament d’Afers Socials qui decideixi a qui atorgar-les, ja que forma part de la cartera de serveis sociosanitaris d’Andorra.

En referència a la seva autonomia, la bateria del rellotge pot durar fins a 48 hores i en cas d’esgotar-se s’envia un avís a la Creu Roja. El mínim que pot durar són 24 hores, tot i que es recomana carregar-lo cada nit. El dispositiu només s’apagarà en cas d’acabar-se la bateria i, com s’ha esmentat, sempre notificant-ho, ja que no existeix l’opció que l’usuari l’apagui voluntàriament o per una errada.

Arias ha apuntalat que aquest projecte sorgeix després d’analitzar que “el servei de teleassistència domiciliària és molt positiu perquè t'atén a casa, però vam trobar que la gent que anava a l’exterior també tenia aquesta necessitat". A més, ha posat en relleu que hi havia moltes persones que quedaven aïllades per viure en llocs apartats i que, tot i que amb l'assistència domiciliària tenien una part coberta, no era el total d'aquesta: "Amb el rellotge ho complementem", ha indicat.

D’altra banda, des de la Creu Roja asseguren que s’està treballant en dos serveis més. Per un costat, un sensor de caigudes que automàticament truca sense que la persona hagi de fer res, i per l'altre en la localització de persones amb alzheimer o demència que es puguin perdre. El segon servei es basa en una aplicació amb un paràmetre de seguretat, i en el cas que la persona es sortís d'aquest, s'avisaria a la central perquè truqués als contactes de l'usuari per saber si la poden localitzar, en comptes d'avisar directament als serveis d'emergència. Quant a dates, el localitzador “segurament estarà disponible aquest any”, mentre que el detector de caigudes estarà “de cara a l’any vinent”, ha informat Calvente.

En darrer lloc, cal destacar que el dispositiu té les funcions de recompte de passos, mesura el pols, la pressió sanguínia o la temperatura corporal, entre d’altres. Malgrat això, aquests serveis encara no estarien disponibles perquè consumeixen molta bateria i “s’està valorant incorporar-los”, ha deixat clar la tècnica d’assistència, Maria Romera.