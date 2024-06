Guillaume López apunta cap a l'Inter

El moviment de fixatges de la Lliga Multisegur fa temps que va començar, i encara portarà cua. En aquesta ocasió gira entorn d'un dels millors de la competició domèstica des de fa diverses temporades, Guillaume López, actual jugador de l'Atlètic Club d'Escaldes que, segons ha pogut saber EL PERIÒDIC, farà les maletes cap a l'altre conjunt escaldenc, l'Inter Club d'Escaldes. De fet, ja les podria haver fet, ja que s'ha deixat veure entrenant sota les ordres de Felip Ortiz.

El davanter francès porta sent un destacat de la Multisegur d'ençà que va arribar al país, fa quatre anys, sent el màxim golejador en cada curs. Va arribar amb 22 anys per jugar amb la UE Engordany, on s'hi va estar un any abans de marxar a l'FC Santa Coloma, on també va estar una temporada. Després va marxar a l'Atlètic, on ha marcat diferències els dos darrers anys. Ara, sent tot un nom escrit al futbol andorrà amb més de 100 partits i 75 gols, marxarà a l'Inter.

López ha participat, a més, en les rondes prèvies de les tres competicions europees. En Champions ha disputat un partit amb l'Atlètic, conjunt amb el qual també n'ha disputat quatre en Conference, els quals se sumen a altres quatre amb el Santa Coloma. Amb l'Engordany va participar en un duel d'Europa League.