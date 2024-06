Detinguts dos homes al Pas amb 5.370 paquets de tabac de contraban

La Policia va detenir dimarts a la nit al Pas de la Casa dos homes, no residents de 19 i 37 anys, com a presumptes autors d’un delicte contra l’ordre socioeconòmic per contraban de tabac. Agents de Duana que efectuaven un servei de vigilància a la muntanya van controlar els dos homes amb sis fardells de grans dimensions, en els quals transportaven una gran quantitat de tabac. En total, 5.370 paquets de tabac valorats en 19.839 euros. El fet d’haver-los controlat en una zona de molt difícil accés va fer necessari el suport de l’helicòpter per traslladar els dos detinguts i la important quantitat de tabac de contraban que es va comissar.



D’altra banda, els darrers dies la Policia ha arrestat un home de 25 anys a Andorra la Vella amb una pastilla d’èxtasi i 1,06 grams d’MDMA i un altre, de 46, a la frontera del riu Runer per positiu en drogues al volant.



Aquesta setmana els agents policials també han detingut tres persones més com a presumptes autores de delictes contra la seguretat en el tràfic jurídic. Es tracta d’una dona de 26 anys i de dos homes de 43 i 50 anys, tots no residents, els quals van presentar documentació falsa al Servei d’Immigració amb l’objectiu d’obtenir l’autorització de residència i treball.