La Càtedra Creand d'Emprenedoria i Banca presenta una nova formació per a emprenedors

La Càtedra Creand d'Emprenedoria i Banca ha presentat una nova formació destinada a tots els emprenedors que tenen una empresa, volen iniciar-ne una o simplement estan interessats en el món de l'emprenedoria. Aquest programa, que es desenvoluparà durant els dimarts del mes d'octubre, té com a objectiu millorar la societat a través de les empreses. La metodologia de treball es basarà en l'anàlisi de casos pràctics i el debat entre els participants, dirigits per professors experts de l'IESE i la Universitat d'Andorra. Els continguts inclouran temes com oportunitats de negoci, resolució de problemes, presa de decisions, direcció de persones, comptabilitat, finances i disseny d'estratègies. Les inscripcions ja estan obertes i es poden realitzar fins al 23 de setembre.