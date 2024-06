MoraBanc és reconeguda amb el certificat Great Place To Work

MoraBanc és el primer banc andorrà que ha rebut la certificació com a Gran Lloc per Treballar, atorgada per la consultora Great Place To Work (GPTW), líder en la identificació i certificació d'Excel·lents Llocs per Treballar. Després d'un diagnòstic de l'ambient organitzacional, que inclou un qüestionari global dels empleats, la companyia ha obtingut aquesta certificació que acredita que MoraBanc és una organització d'alta confiança.

L’enquesta de diagnòstic per copsar la valoració dels equips, feta de manera indepentdent per Great Place To Work, l’ha contestat un 90% de la plantilla. D’acord amb les respostes GPTW ha assignat a MoraBanc una nota de 70 sobre 100, superior al mínim marcat per rebre el certificat de la consultora. És la primera entitat andorrana que ho rep, i la segona empresa en tot el país, després d’Andorra Telecom.

Els aspectes més valorats per les persones que treballen al banc són l’orgull de pertinença i d’equip, l’equitat en el tracte, la confiança en les persones, i la gestió del negoci ètica i honesta. Amb tota la informació recollida, el departament de Gestió de Persones de MoraBanc construirà un pla d’acció per poder millorar aquells aspectes amb menor valoració i donar resposta a les propostes de millora recollides.

El benestar de les persones que hi treballen és un objectiu que MoraBanc té marcat com prioritari dins del seu pla estratègic. La companyia treballa per poder tenir el millor equip de professionals al servei dels seus clients, i això passa per una acurada selecció del personal i per la creació d’unes condicions laborals atractives, que inclouen un ampli catàleg de beneficis socials i sensibilitat per les persones.

Great Place To Work és la firma consultora que fa més de 30 anys que treballa amb empreses de tot el món per identificar, crear i mantenir cultures d’alta confiança i alt rendiment ajudant a les organitzacions a convertir-se en Millors Llocs per Treballar.