Més de 60 activitats per donar a conèixer el patrimoni cultural i artístic a través de les Nits d'estiu

Fa més de vint anys que els museus del país obren les portes a l'estiu per donar a conèixer el patrimoni cultural i artístic amb experiències i activitats per a tots els públics, a través de les Nits d'estiu. Aquest programa d'activitats és una de les principals accions de la Taula nacional de Museus, que enguany ofereix una seixantena de propostes per a tots els públics als diferents equipaments museístics, públics i privats del Principat.



En el cas dels museus gestionats pel Govern, s'han programat més d'una desena d'activitats pensades per oferir un ampli ventall d'opcions per als vespres d'estiu, des de concerts i espectacles fins a conferències i visites guiades, dissenyades per a tota mena de públic, inclusives per la temàtica i accessibles, ja que totes les propostes són gratuïtes. Entre aquestes, destaquen els concerts de l'ONCA, a Sant Martí de la Cortinada, entre les pintures romàniques i els retaules barrocs, i al Museu Nacional de l'Automòbil, entre vehicles de principis del segle XX.



També, com a novetat, s'ofereix, per una banda, 'El misteri de les set claus', un joc d'escapada de Casa de la Vall, per a famílies per aprendre sobre la història d'Andorra i de la institució mitjançant l'entreteniment. I, per l'altra, arran de l'adquisició de les pintures de Sant Esteve d'Andorra la Vella per part del Govern, i la instal·lació a l'Espai Columba, es proposa una visita nocturna al setembre. Així mateix, cada dimarts a la tarda, durant el mes de setembre, es podrà accedir de forma gratuïta a l'Espai Columba, amb l'objectiu d'apropar aquests frescos a la ciutadania.



La gastronomia també és present en la programació a través de dos tasts diferents: un de temàtica argentina a l'Espai Columba, i un de te amb bombolles i pica-pica oriental a Casa Rull; i també es repeteixen, com cada any, activitats com cinema a la fresca, conferències i visites guiades.



Les activitats impulsades als museus gestionats pel Govern no són les úniques de les quals es podrà gaudir. Les Nits d'estiu és el resultat de la col·laboració de tots els membres de la Taula de Museus, formada pels múltiples museus del país, que treballen en xarxa, coordinats i proposant una bateria d'activitats per als ciutadans i turistes, per fer dels equipaments museus vius, inclusius, accessibles i dinàmics.