Tomàs Lomero, 46è d’Europa en la prova de 100 metres papallona

Avui ha tingut lloc la darrera prova de Tomàs Lomero en la 37a edició dels Campionats d’Europa d’esports aquàtics que tenen lloc a Belgrad. L'andorrà, qui s'ha quedat sense opcions esportives de fer la mínima olímpica, ha acomiadat el campionat en la segona de les sis sèries classificatòries de la prova de 100 metres papallona. Ha arribat novè amb un temps de 56,40 (+2,88 d’escletxa a +1,28 de la seva marca d’inscripció per la prova) i 674 punts AQUA, 46è classificat (+5,31 de bretxa) de 53 inscrits.

Cal recordar que el calendari global de proves aquàtiques certificades per participar en els Jocs Olímpics finalitza aquest diumenge 23 de juny. En aquest sentit, Lomero manté el quart lloc de la classificació del rànquing nacional per punts AQUA per optar a les invitacions d’universalitat de la World Aquatics, unes invitacions que, cal apuntar, les demana el Comitè Olímpic Andorrà (COA). Ara per ara la natació andorrana no té garanties de participar en els jocs de París d'enguany, ja que les invitacions s’han de demanar abans del 24 de juny.

De cara a demà, Bernat Lomero nedarà la prova de 200 metres lliures i Nàdia Tudó finalitzarà la seva participació en l'esmentat europeu amb la prova de 200 metres braça.