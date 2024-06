El comú d'Encamp ha preparat un seguit d'activitats per celebrar la finalització del parc de l'Ossa d'Encamp, que es portarà a terme el divendres 21 de juny a partir de les 17.00 hores. La inauguració inclou una sèrie d'activitats per a tota la família, que van des de tornejos i concerts fins a tallers artístics i esportius.

La zona de la llacuna, que es va inaugurar parcialment el 11 d'abril, està completa i inclou una passarel·la i un mirador que permeten gaudir del riu Valira d'Orient. El parc també inclou tres nous edificis de serveis que acullen el servei de circulació i els serveis del Llaç d'animació i l'àrea de Jovent, d'Infància i Joventut. Tanmateix, les activitats inclouen un concurs de tirs i habilitats amb la col·laboració del BC MoraBanc Andorra i la Federació Andorrana de Bàsquet (FAB); un taller d'escalada guiat amb el suport de la Federació Andorrana de Muntanyisme (FAM); i una exhibició a l'skate park de la mà del Go Ride Skateboarding Club Andorra. Totes les activitats seran gratuïtes.

A més, hi haurà un taller artístic amb pintura per als nens i nenes de 6 a 12 anys, on podran descobrir les possibilitats creatives del parc. La música en directe també serà una part important de la festa, amb un concert del grup 'Anyway' a partir de les 19.00 hores. Un dels atractius principals de la festa serà l'activitat de globus aerostàtic captiu, que permetrà als assistents veure el parc de l'Ossa des de l'aire. La festa començarà amb un berenar popular a partir de les 17.15 hores, on es repartirà coca amb xocolata per als infants. El departament de Cultura, Infància i Joventut del comú organitza tot el programa d'activitats, que seran gratuïtes i obertes a tots els ciutadans i ciutadanes de la parròquia.