Restriccions de trànsit a la carretera de Beixalís durant els caps de setmana

La carretera de Beixalís tindrà restringida la circulació a vehicles de motor tots els caps de setmana des de l'1 de juliol fins a l'1 de setembre de les vuit del matí a les dotze del migdia. Com ja és habitual, l'objectiu de les restriccions és oferir una via més segura per a la pràctica del ciclisme vista l'afluència a la zona i tenint present les condicions de la via.



D'aquesta manera, i tal com publica aquest dimecres el Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA), només podran accedir sense restriccions vianants i ciclistes; vehicles de l'administració i d'emergències; o vehicles de ramaders que tenen dret a pastura, així com propietaris de terrenys i bordes sempre que disposin de l'acreditació expedida pel comú d'Encamp.