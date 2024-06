‘Art de carrer’ per potenciar els comerços de Riberaygua i Travesseres

El cònsol d’Andorra la Vella, Sergi González, ha presentat avui el projecte ‘Art al carrer’. Una iniciativa creada conjuntament entre el Comú de la capital i l’Associació de Comerciants de Riberaygua i Travesseres que s’ha ideat amb l’objectiu de potenciar la zona i els seus comerços a través d’una ruta artística. «És un projecte que hem fet conjuntament amb els comerciants i on començarem a involucrar la societat andorrana, així com tot el col·lectiu d’artistes i actors de la parròquia i del país», ha assenyalat González. «El projecte inicial proposat per l’antiga corporació estava enfocat a crear una mena de Soho per fer-se selfies. Nosaltres hem volgut crear un relat coherent a través d’accions que posin en relació l’art i el carrer», ha afegit el mandatari comunal.

L’itinerari consta d’un total de 10 obres de vuit artistes andorrans: José Manuel Ramos (Muntanya en plena ciutat), Yolanda Sanmarcos (6+1 poetes), David Segura (Ceres de vorera i Salvació), Òscar Fernández (Una mica d’ombra?), Impact Plan (Jardí reciclat d’heura), Xavi Casals (Pluja de colors), Reunió de Papaia (Revitalitzant Pac-man: Un homenatge pixelat), Studi/mural (Pes literari i Cel de Colors). Unes obres que es poden veure a l’aparcament del Parc Central, al carrer Bonaventura Riberaygua, al carrer Callaueta, al carrer Ciutat Consuegra, al carrer de la Sardana, a Maria Pla amb carrer Verge del Pilar, al Passatge d’Europa i a l’avinguda Meritxell amb Passatge Biscariet.

«Totes les obres aquestes són fixes, exceptuant el sostre de Callaueta, que és una obra efímera. Cada any traurem nous espais que publicitarem amb els privats», ha comentat González, qui ha explicat que l’acció s’acompanyarà d’un paquet turístic. «Quan la gent vingui a l’oficina de turisme d’aquí a la Rotonda, els informarem que en aquesta zona hi ha el projecte ‘Art al carrer’, que consta d’un itinerari. Se’ls explicarà cada obra, qui n’ha sigut el creador, i després, cada any, farem accions internes des del Comú a nivell de cultura i arts», ha indicat el cònsol major de la capital, mentre detallava que la corporació ha destinat 30.000 euros al projecte.

Per la seva banda, la presidenta de l’Associació de Comerciants de Riberaygua i Travesseres, Rosa Pascuet, ha indicat que li agradaria que es convertís en un projecte molt viu de cara al futur. «Esperem que es faci més gran i que puguem continuar donant feina als artistes del país», ha apuntat Pascuet, qui ha insistit que l’objectiu final és el de captar els turistes que freqüenten l’avinguda Meritxell cap a aquest barri. «Els comerciants estem disposats a fer coses a dins del barri perquè vingui la gent també i ajudar a dinamitzar el barri», ha puntualitzat la presidenta de l’associació.

Finalment, Pascuet ha comentat que li agradaria que augmentessin les zones per als vianants del barri, amb una preferència pel passadís que uneix el carrer Callaueta i el carrer Ciutat de Consuegra, informa l’ANA.