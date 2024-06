Entra a tràmit la proposició de llei de les noves llicències d’urbanització

Sindicatura ha admès a tràmit parlamentari la Proposició de llei de Concòrdia de moratòria temporal de l’atorgament de noves llicències urbanístiques. Tal com va anunciar el president del grup parlamentari, Cerni Escalé, durant el seu discurs en el Debat d’Orientació Política, l’objectiu és suspendre temporalment l’atorgament de noves llicències d’obres d’urbanització, siguin integral o parcial, i d’obres de nova planta, així com pel que fa a nous plans parcials. La formació defensa que no es pot ajornar més l’adequació del creixement urbanístic a la capacitat i recursos del país.

La moratòria té una durada màxima d’un any i està vinculada a la modificació de la Llei General d’Ordenació del Territori i Urbanisme (coneguda com a LGOTU o Llei del sòl), de manera que el Govern podrà decretar-ne la finalització un cop entri en vigor la dita modificació.

Existeixen, però, algunes excepcions per a les quals aquesta moratòria no tindrà efecte. És en els casos de les llicències d’obra de nova planta promogudes pel Govern o pels comuns; de les llicències d’obra de nova planta que es destinin a l’ús d’habitatge unifamiliar; de les llicències d’obra de nova planta per aquells edificis que estiguin situats en nucli urbà, independentment de quin sigui el seu ús; dels projectes d’interès nacional, i dels projectes industrials i tecnològics d’alt valor estratègic, si així ho determinen l’Executiu o els comuns.