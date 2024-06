La nova terna per al jutge d’Estrasbrug s’haurà de presentar abans de l’octubre

El Govern es veurà obligat a obrir un nou procés de selecció i publicar un nou edicte al BOPA abans de l’octubre — moment en què se celebrarà la pròxima reunió — per completar la terna per a l’elecció d’un jutge per al Tribunal Europeu de Drets Humans. Així ho ha confirmat el ministre portaveu, Guillem Casal, en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres: «L’assemblea parlamentària ha rebutjat la terna perquè els candidats no compleixen amb els requisits pertinents», ha indicat Casal, en relació amb la no selecció de Canòlich Mingorance (magistrada del Tribunal Constitucional), Saida El-Boudaouhi (professora de dret) i David Moynat (batlle).

Així i tot, Casal ha incidit que aquesta és una casuística que afecta «a països de reduïdes dimensions, en comptar amb menys efectius humans», tot recalcant que el Govern no té accés a la terna i, per tant, «no té res més a dir». «Són ells els que analitzen els criteris tècnics, acadèmics i professionals dels candidats», ha afegit.

El ministre portaveu sí que ha deixat clar, però, que el fet que els tres candidats no hagin sigut seleccionats no té res a veure amb si compleixen o no amb els principis d’expertesa, de neutralitat o de rigor moral, sinó que «no tenen la formació específica complementada per a aquestes especificitats». D’aquesta manera, i una vegada encetat el nou procés de selecció, caldrà veure ara quins són els pròxims candidats a ocupar la posició de jutge al TEDH. Per al moment, Casal es va limitar a asseverar que el Govern «ha complert amb allò que li pertoca».