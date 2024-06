La regulació dels coworkings tindrà l’objectiu d’alliberar al mercat pisos de lloguer assequible

Queda aprovat pel Consell de Ministres també el Reglament que regula els espais compartits de treball o coworking. Segons el ministre portaveu, Guillem Casal, l’objectiu és «endreçar el sector i que els espais que tenim regulats tinguin les condicions mínimes que marca la Llei d’emprenedoria i economia digital». Així doncs, la regulació s’enfocaria sobretot en les característiques més tècniques, com les superfícies o les característiques mínimes exigibles. «La regulació cataloga els preceptes que s’han de complir si una persona física o jurídica vol obrir un espai de coworking a Andorra», ha afegit el ministre portaveu.

Tanmateix, la principal motivació del Govern a l’hora d’encetat aquest nou reglament és aconseguir que la regulació d’aquests espais de treball aconsegueixin lliberar al mercat més pisos de lloguer assequible. Tal com Casal ha apuntalat, el Registe de Comerç indica que actualment hi ha una trentena de societat que tenen l’especificitat de coworking associada al seu registre, tot i que no totes elles practiquen aquesta activitat, sent només al voltant d’una desena les que sí que ho fan. Així i tot, la dada exacta de quantes societats alliberarien els domicilis és encara un interrogant per a l’Executiu: «És una dada que estem treballant per obtenir-la, ja que ens ajudarà a saber quants habitatges ocupats o domiciliats s’alliberaran per les empreses per posar-los al mercat de lloguer», ha esmentat Casal.

D’aquesta manera, el nou reglament permetrà la possibilitat que els comerços es registrin a nivell domiciliari en aquests coworkings. Les persones que actualment disposen d’aquests espais compten amb un termini de sis mesos perquè compleixin.