Un nou Reglament d’armes amb més controls per garantir una major traçabilitat

Aportar més control al voltant de les armes i garantir una major traçabilitat d’aquestes en el conjunt dels establiments. Aquest és el principal pilar en que es basa el nou Reglament d’armes aprovat per Govern, a través del qual es precisa el registre de les transaccions i es limita el nombre d’articles que es poden adquirir. Segons ha esmentat el ministre portaveu Guillem Casal, la inscripció en el registre s’haurà d’efectuar a partir d’ara indicant el nom del comprador, el número de passaport o DNI, la data i el lloc de naixement, i l’adreça domiciliària.

La novetat, però, és que aquesta inscripció s’haurà d’aplicar independentment de si es tracta de l’adquisició d’un esprai de defensa personal d’una capacitat superior a 100 mil·lilitres o de la compra de més de tres armes com porres i bastons telescòpics de defensa, pistoles llança bengales, armes d’impulsió elèctrica de contacte, armes de pesca submarina per llançar fletxes o arpes, armes accionades per molla o ressort, o esprais de defensa personal d’una capacitat igual o inferior a 100 mil·lilitres.

«El Reglament d’armes regula una sèrie d’elements sensibles i no ha sigut demandat per cap organisme internacional o pels cossos de l’ordre dels països veïns», ha apuntalat Casal, tot indicant que ja el 2022 es va crear aquest reigstre i des de llavors les armes estan enregistrades dins del sistema. Ara, però, «s’ha volgut garantir una traçabilitat i fer un registre més flexible i aplicable», ha afegit, a més de deixar ben clar que es tracta d’un reglament que ha sigut treballat conjuntament amb el sector.

En paral·lel a aquesta qüestió, també s’ha establert, de forma excepcional i mentre no es disposi en el territori nacional d’un camp de tir, la possibilitat d’autoritzar l’activitat d’afinar armes de foc llargues ratllades per a caça major o per a tir esportiu) i armes de foc llargues d’ànima llisa o escopetes per a caça major, caça menor o per a tir esportiu. Ambdues s’efectuaran en entorns naturals, amb la notificació prèvia al Cos de Banders i al Cos de Policia i sota determinades limitacions i condicions de seguretat.