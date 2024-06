Patrick Pelegrina, quart d’Espanya en la prova de 100 metres braça

Avui ha estat el segon dia del 111è Campionat d’Espanya Absolut d’estiu Open Trials París 2024, Astralpool, que té lloc a la ciutat de Palma. Després de la desfeta d’ahir per només una centèsima, avui l’estratègia de participació consensuada entre Patrick Pelegrina i la seva entrenadora, Consol Issac, li ha representat a l’andorrà el quart lloc de la classificació (entre 40 participants) en la prova de 100 metres braça.

El del Principat ha nedat en la final A de la prova, finalitzant en l'esmentada quarta plaça amb un temps d’1:02,51 (+0,64 d’escletxa) i 753 punts AQUA. El títol de campió d’Espanya ha estat per a l’espanyol Carles Coll (1:00,63 / 825 punts AQUA).

Durant la sessió de matí, el pirenaic s’ha classificat amb la segona millor marca dels competidors no espanyols. El polonès Dawid Wiekiera, ha estat l’altre classificat forà i, finalment —durant la final—, s’ha titulat subcampió d’Espanya. Pelegrina ha nedat la segona de les quatre sèries preliminars, acabant amb el mateix temps de la final (1:02,51 / 753 punts AQUA) a +1,30 del primer.

El tricolor finalitza el campionat sense haver assolit la mínima olímpica per a París, que era l’objectiu principal. Igual que Tomàs Lomero, que competia en el Campionat d’Europa de Belgrad, s’ha quedat sense opcions esportives per assolir la marca. Pelegrina, avui dia, amb 762 punts, resta al capdavant de la classificació del rànquing nacional per punts AQUA de nedadors andorrans elegibles per a optar a les places d’universalitat.