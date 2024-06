Okoye, Luz, Somogyi i Dos Anjos seguiran al MoraBanc Andorra

Amb la mirada posada a l'inici del nou curs 2024/25, el MoraBanc Andorra ja sap que serà un dels 24 conjunts que jugaran la fase prèvia de la Basketball Champions League. Amb aquesta premissa han de confeccionar una plantilla que s'hi adapti, i tot i que de moment només s'ha fet oficial l'arribada de l'escorta Chumi Ortega i tenir gairebé tancat el fixatge de Shannon Evans, Natxo Lezkano ha assegurat en una entrevista amb Solobasket que diferents jugadors amb contracte es quedaran al país. És el cas de Rafa Luz, Stan Okoye, Adam Somogyi i Felipe Dos Anjos.



Pel que respecta als jugadors que finalitzen la seva vinculació amb l'equip tricolor: Nacho Llovet, Alexander Madsen, Juan Rubio, Mihajlo Andric, Tobias Borg, Marin Maric i Jerrick Harding, el tècnic només va confirmar que el capità serà qui continuï. De la resta, ha assenyalat que els agradaria comptar amb alguns d'ells, tot i que encara és d'hora per acabar de tancar qualsevol cosa tenint tot l'estiu per davant. Un dels qui sí que té contracte és Jean Montero, i tot i que és un secret a veus, el basc va deixar caure que no disposaran d'ell la pròxima temporada. "A partir d'aquí no hem de mirar enrere i cercar la millor opció", ha dit al respecte.



Amb tot, encara resten fixatges, els quals dependran dels jugadors que renovin. "Espero que arribin entre i quatre cinc jugadors", ha esmentat Lezkano, entre els quals ja compta a Ortega. Precisament d'aquest ha comentat que n'espera el mateix que va aportar al Palència: "Un nivell defensiu molt alt i sobretot la feina en el rebot". Respecte a l'estil de joc, l'entrenador de Portugalete ha indicat que els agradaria repetir el del curs passat, ja que els va satisfer molt, per la qual cosa els agradaria sumar perfils de jugadors afins.



En darrer lloc, cal recordar que Lezkano té contracte fins al juny del 2025, tot i que espera poder estar molts més anys al Principat perquè això significaria "estar complint objectius".