La celebració de la Nit de la Candela d'Ordino canvia de data

La Nit de la Candela s'ha ajornat a demà divendres a les 21.30 hores. Segons un comunicat publicat pel Comú d'Ordino, la previsió meteorològica ha fet que l'organització es decanti pel canvi de data de l'acte cultural. A més, el consistori parroquial ha exposat que també "poden haver alteracions en la programació d'actuacions". Finalment, des del comú han manifestat que el departament de Cultura del Comú treballa a contrarellotge per fer possible aquest canvi de data amb la mínima afectació.

Per El Periòdic

