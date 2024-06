El camp de la Gonarda acollirà la darrera prova del Nacional de Salts d'Obstacles

La Federació Andorrana d'Hípica (FAHípica) ha organitzat per aquest cap de setmana una doble cita. Dissabte tindrà lloc una prova de Galops, mentre que l'endemà, diumenge, serà el torn de la quarta i darrera cita del Campionat Nacional de Salts d'Obstacles (CSO). Aquest darrer, organitzat pel Club Hípic l'Aldosa, es farà en el camp de la Federació de la Gonarda, a Ordino.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació