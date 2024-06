Andorra participarà en els Campionats d'Espanya de Carretera

Aquest cap de setmana es portarà a terme els Campionats d'Espanya de carretera a Madrid, en els quals Andorra participarà amb una nodrida representació tant en categoria masculina com femenina.

D'aquesta manera, demà es portarà a terme la prova de contrarellotge en la qual els tricolor tindran la representació d'Adrià Regada, en categoria sub23, i Raquel Balboa, en categoria femenina. La prova tindrà un recorregut de 33,4 quilòmetres en bucle en la població de Galapagar.

Dissabte serà el torn de la prova en línia per les categories Elit i sub23 tant masculina com femenina. En aquest sentit, Regada i Enzo Fuentes seran els representants andorrans a la sub23 masculina; Òscar Cabanas ho serà en la categoria Elit masculina, i Anna Albalat, Maria Lluelles, Laia Sebastià i Raquel Balboa ho seran en Elit femenina. Per la seva part, Gina del Rio serà la representant en la categoria sub23 femenina.

Les proves Elit i sub23 femenina començaran a les 09.30 hores amb un recorregut de 116,8 quilòmetres, i tindran la sortida i l'arribada a San Lorenzo de El Escorial. La sub23 masculina donarà el tret de sortida a les 16.00 hores amb un recorregut de 160,8 quilòmetres amb sortida i arribada a la mateixa localitat.

Per diumenge quedarà la participació de les categories Elit UCI i Elit masculines, que començaran a les 09.30 hores i tindran un recorregut de 201,6 quilòmetres amb sortida i arribada també a San Lorenzo de El Escorial.